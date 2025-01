Ilgiorno.it - Il Pd di San Donato:: "La Bruschi si dimetta"

"Dopo le finte scuse, Stefaniasi". Il Partito Democratico ha depositato un ordine del giorno, da discutere nel consiglio comunale di giovedì, nel quale si chiede a tutto il parlamentino sandonatese di condannare le parole, sessiste e volgari, usate in un commento social dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Stefaniae indirizzate alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Le scuse della, che ha evidenziato come quel messaggio non volesse essere offensivo, non hanno convinto i "dem", che chiedono a tutta la classe politica di Sandi prendere posizione a favore di un "uso consapevole e responsabile del linguaggio, per diffondere la cultura del rispetto e censurare ogni forma di violenza verbale, anche sui social". "È arrivato il momento che questa discussione esca dai social e che dal consiglio comunale provenga una censura dura e unanime", afferma Francesco De Simoni, capogruppo locale del Pd.