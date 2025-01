Ilfattoquotidiano.it - Il Libano ha un nuovo presidente: così cambia il panorama in Medio Oriente

La risoluzione delle elezioni presidenziali inè emersa come un risultato diretto della recente guerra in, uno sviluppo che si è concretizzato essenzialmente nel contesto post-7 ottobre. Senza questa guerra e le sue conseguenze, un tale passo avanti non si sarebbe verificato nella forma attuale. Al centro di questa narrazione si colloca il discorso di Joseph Aoun, una figura celebrata a livello internazionale, che ha evidenziato punti cruciali che stanno plasmando il futuro percorso politico dele ha delineato le immense sfide che il paese deve affrontare.Tra i punti principali spiccano il consolidamento delle armi sotto il controllo dello Stato, la limitazione della responsabilità nella lotta contro Israele esclusivamente all’esercito libanese e l’imposizione di un controllo sui campi palestinesi.