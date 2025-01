Lettera43.it - Guardiola si separa dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni insieme

Pepe lasi sono lasciati30assieme. Sposati dal 2014, ma conosciutisi nel 1994 a Barcellona in un negozio di abbigliamento, hanno deciso di prendere strade differenti già a dicembre, ma la notizia è trapelata soltantoun mese. Come ha riportato Sport i due vivevano tuttaviati già dal 2019, quando la giornalista e scrittrice brasiliana era tornata in Spagna mentre il tecnico catalano era rimasto in Inghilterra, dove allena il Manchester City. Solo pochi amici e familiari erano a conoscenza della rottura, arrivata in modo «cordiale, amichevole e stabile» tanto che sarebbero rimasti in ottimi rapporti. Hanno tre figli: la 24enne Maria, modella e influencer di Instagram, il 22enne Marius che risiede a Dubai dove gestisce tre aziende e la 17enne Valentina, ancora concentrata sugli studi.