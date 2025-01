Lanazione.it - Fiori d’arancio e solidarietà, ai novelli sposi di Arcola il dono di Agapo officine

(La Spezia), 14 gennaio 2025 – Un ricordo importante del giorno più bello, con uno sguardo importante alla. Il Comune dimette da parte il tradizionale mazzo dida donare alle coppie che si sposano nelle sedi istituzionali (sala Pertini del castello Muccini, sala Pentagona e parco Mimma Rolla), puntando ad un gesto di: iriceveranno infatti ini piattini creati dall’associazione, l’associazione di genitori di soggetti autistici. Il Comune diha finora sempre offerto un simbolico omaggio floreale aglial termine della celebrazione, quale augurio e ringraziamento per la scelta di luoghi comunali quale sede per la celebrazione delle nozze, per rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità per i residenti o testimonianza di accoglienza e ospitalità per le coppie non residenti.