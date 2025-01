Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Corona presenta “METTIAMOLE AL ROGO”

Venerdì 24 gennaio alle ore 20,30 ci sarà un evento gratuito con cena alla carta presso l’Osteria Moriconi di Punta Marina Terme (Ra)che presenterà il libro delle Apostoli Monti: "AL" che tratta sul fenomeno della ‘caccia alle streghe’ da parte dei colletti bianchi, per cercare di “mettere all’angolo” persone o personaggi ritenuti scomodi dal centro del potere., già presente nella prefazione di “ mamma giustizia sa quello che fa”, spiegherà il perchè appoggi la pubblicazione dei libri scritti dalle signore Apostoli Monti sottolineando che "il sistema della giustizia italiana è un sistema vecchio e bisognoso da anni di una riforma. Purtroppo spesso accade che non riesca a garantire il cittadino comune che, se senza una cospicua somma di denaro, non riesce neanche a difendersi, facendo mancare l’elemento essenziale del contraddittorio”.