Quifinanza.it - Elena Mirandola, CEO del Como Women: “Stiamo ridisegnando il calcio femminile”

È la CEO delma soprattutto una leader che sta ridefinendo il futuro delin Italia. Con un percorso professionale internazionale e una strategia precisa,sta portando al club lariano un approccio innovativo che combina business e innovazione a valori fondamentali come lo sport e la parità di genere. La sua mission è chiara: diventare un punto di riferimento per ilnon solo per i risultati sportivi, ma anche per l’impegno nel cambiare la percezione delin Italia.In un contesto ancora fortemente influenzato da stereotipi e disparità di genere, la ceo delsottolinea quanto sia cruciale creare un ambiente che valorizzi le atlete a 360 gradi. Tra le iniziative spunta il progetto Beyond per preparare le giocatrici al futuro dopo la carriera sportiva, e una strategia di comunicazione sui social che parla direttamente alle nuove generazioni, il pubblico più appassionato di