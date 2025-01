Game-experience.it - Dandadan ha superato Dragon Ball Daima su Netflix, i produttori sono sorpresi

Leggi su Game-experience.it

Il successo dell’animehaogni aspettativa, riuscendo a scalzare infatti persinonelle classifiche di. Lanciata nell’ottobre 2024, la serie ha raggiunto la vetta in molte piattaforme di streaming globali, dimostrando un impatto eccezionale.Questo risultato ha portato alla conferma della seconda stagione, prevista per luglio 2025, ed ha ovviamente generato un forte interesse per il manga originale, costringendo gli editori a ristampare numerose copie per soddisfare la domanda del pubblico sparso in tutto il mondo.Il confronto con, una serie a dir poco attesa vista l’importanza del franchise, era ovviamente a dir poco rischioso, maè stata in grado di conquistare il pubblico grazie ad una narrazione fresca e dinamica, fedele al manga.