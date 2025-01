Tg24.sky.it - Dal cinema alla vita reale, a Opi quattro nuove nascite nel 2024

Leggi su Tg24.sky.it

NelOpi celebra la nascita dibambini, un traguardo che non si raggiungeva dal 2012. Questo risultato assume un valore simbolico importante, in controtendenza rispetto al calo delleche colpisce sia la regione Abruzzo che le aree montane, nel borgo che ha assunto lo pseudonimo di Rupe per il film "Un mondo a parte" con Antonio Albanese. Come riportato su AbruzzoLive, “A Opi i bambini continuano a nascere, testimonianza di una comunità viva e resiliente”, dichiara Antonio Di Santo, Sindaco di Opi.