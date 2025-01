Thesocialpost.it - Concorsi pubblici per 19mila assunzioni: quali sono i bandi in arrivo e i requisiti

Buone notizie per gli italiani: la Pubblica Amministrazione sta per assumere più dipersone a tempo indeterminato da. Nei prossimi mesi, infatti, gli enti coinvolti pubblicheranno iper potersi iscrivere e sostenere le prove. Tra questi la Presidenza del Consiglio, il comparto della Difesa e della Sicurezza. Non solo: anche l’Inps aumenterà il proprio organico, con oltre mille. L’Istituto nazionale della previdenza sociale si prepara ad assumere 403 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, con il ruolo di “Ispettore di vigilanza“; 142 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari amministrativi. Anche nell’Area dei Funzionari sanitari si apriranno posizioni per 920 unità di personale, di cui 782 figure professionali delle aree psicologiche e sociali e 138 in quelle degli Infermieri.