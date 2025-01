Sport.quotidiano.net - Ciclismo, dieci candidati toscani per la nuova Federciclismo

Firenze, 14 gennaio 2025 – Sonogli esponentiche hanno presentato la candidatura per far parte della Federazione Ciclistica Italiana per il quadriennio 2025-2028, che sarà eletta dalle società ciclistiche in occasione dell’assemblea elettiva in programma domenica prossima 19 gennaio all’Hotel Hilton a Fiumicino. Due iper la vice presidenza, sette per il ruolo di consigliere, ed uno negli organi di giustizia federale. Come vice presidenti sono, il fiorentino Saverio Metti di Settimello di Calenzano che ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato Regionale Toscana negli ultimi 4 anni, e il pisano di Buti, Maurizio Ciucci. Quest’ultimo fa parte della squadra di Daniela Isetti, candidata per la presidenza della Federruolo per il quale concorrono anche il lombardo Cordiano Dagnoni (presidente uscente) e il veneto Silvio Martinello.