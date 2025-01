Ilrestodelcarlino.it - Caso titoli e sequestri fuori confine: "Piena collaborazione con l’Italia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ieseguiti di Italia dimostrano gli ulteriori passi in avanti sul fronte dellacon la giustizia italiana". È la segreteria di Stato alla Giustizia a tornare sugli ultimi sviluppi del ’’. Con la notizie degli ultimi giorni deiconservativi disposti dal tribunale di Firenze per un valore fino a 6 milioni di euro richiesti dall’autorità giudiziaria di San Marino nell’ambito dell’attività di indagine che ha coinvolto ex dirigenti ed ex funzionari di Banca Centrale. I, effettuati su beni immobili, mobili e conti correnti in diverse località italiane, erano stati richiesti dagli inquirenti per tutelare le garanzie patrimoniali in vista del giudizio d’appello, per evitare il rischio di dispersione dei beni. "Questo rappresenta – sottolineano dalla segreteria Giustizia – un risultato significativo per San Marino, testimonia la credibilità e la solidità delle nostre istituzioni nella lotta contro chi ha danneggiato il nostro Paese.