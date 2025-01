Sport.quotidiano.net - Calciomercato, prosegue la caccia all'esterno per il Pisa

, 14 gennaio 2025 - Giorni decisivi per ilnerazzurro, arrivato a un punto di svolta. Una settimana per trovare l'interprete giusto che si affianchi ad Angori e Touré. Il duo del mercato nerazzurro formato da Giovanni Corrado e Davide Vaira ha ripreso le consultazioni sulla fascia. Il primo nome della lista rimane Antonio Candela del Venezia, conteso anche dalla Cremonese. Negli ultimi giorni la trattativa è andata in standby perché i lagunari volevano imporre l'obbligo di riscatto, mentre ilvorrebbe rilevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Una volta che il giocatore si sarà mosso, spondana o cremonese, partirà anche uno tra Luca Zanimacchia e Leonardo Sernicola, altri due nomi sui quali i dirigenti nerazzurri, in trattativa con la Cremonese, si sono spesi molto.