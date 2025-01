Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile. La Ricel affonda la Traverde con sette reti

Pontremoli 1: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Giorgetti, Sidoni. All. Nista.PONTREMOLI: Rossi, Anastasi, Angella, Bricco, Imperatore, Ragadini, Rosaia. All. Pedroni. Arbitro: Ciarafischi di Pontedera. Marcatori: 7’, 19’ e 40’ Maffei (R), 15’ Giorgetti (R), 30’ Sidoni (R), 35’ Bricco (T), 38’ Aut. Rosaia (R), 42’ Chiorazzo (R). CARRARA – Nella quarta giornata deltoscano dia 5la capolistasi è aggiudicata senza problemi il derby apuano. Le campionesse in carica, allenate da mister Fabrizio Nista, hanno subito messo in ghiaccio la partita con Maffei e Giorgetti che hanno confezionato il 3 a 0 con cui si è andati al riposo. La ripresa si è giocata sulla stessa falsariga. Il risultato è stato rimpinguato da Chiorazzo, Sidoni, un’autorete e ancora Maffei.