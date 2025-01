Oasport.it - Basket femminile: Schio passa a Brno ed è già ai play-in in Eurolega! E la situazione può ancora migliorare

Il Familasi qualifica ufficialmente per i-in di2024-2025, qualunque sia l’esito delle prossime due partite. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non si fa intrappolare in trasferta e batte lo Zabinyper 71-82. Doppia doppia per Dorka Juhasz con 15 punti e 13 rimbalzi, ma danno spettacolo anche Janelle Salaun con 17, Ivana Dojkic e Kitija Laksa con 16. Dall’altra parte Steph Kostowicz è la migliore con 17 punti.Prima di procedere al racconto del match, va ricordato cosa succederà ora:avrà due partite da giocare, contro Mersin e a Bourges. Qualora riuscisse a vincere sia l’una che l’altra avrebbe la certezza di giocare il-in di semifinale, il che garantirebbe automaticamente la qualificazione alle Final Six di Saragozza. Sarebbe da decidere solo se il Famila partirà dai quarti (sconfitta) o dalle semifinali (vittoria).