Attiviste costrette a spogliarsi in questura | la denuncia di Extinction Rebellion

In un video pubblicato sui social di, un’attivista hato di essere stata costretta, e come lei anche altre manifestanti, ae a eseguire piegamenti ina Brescia. "Mi hanno chiesto di togliermi le mutande e fare tre squat, per dei controlli a detta loro. Questo trattamento è stato riservato solo a persone femminilizzate. Ai maschi non è stato chiesto die togliersi i vestiti". Ieri mattina, lunedì 13 gennaio, un gruppo di persone appartenenti a varie associazioni ambientaliste ha partecipato all'azione di protesta davanti alla sede di Leonardo a Brescia. Sono intervenute le forze dell’ordine che hanno portato inuna ventina di persone.- che ha partecipato all'azione insieme a Ultima Generazione e Palestina Libera – ha raccontato che queste persone sono state "te per reati pretestuosi e altre espulse da Brescia con fogli di via obbligatori".