Lapresse.it - Ancora ritardi e treni sospesi, caos in Calabria per maltempo

Leggi su Lapresse.it

problemi suie le linee ferroviarie italiane, questa volta per: almeno 6 ore di ritardo per problemi aitra Salerno e Reggio. La circolazione è in graduale ripresa tra Paola e Diamante, come si legge sul sito ditalia, mentre permane sospesa tra San Lucido e Paola per danni causati dal.IAlta Velocità, Intercity e Regionali possono registraree subire cancellazioni e limitazioni di percorso sia in Campania che.Situazione critica anche in Molise, dove tra il 13 e il 14 gennaio la viabilità era rallentata, cone cancellazioni.