Lanazione.it - Allenatori di calcio. Il corso è al via

CITTÀ DI CASTELLO - La scuola d’arti e mestieri Bufalini si attiva anche per lo sport. Si è svolta la fase preliminare di accesso aldi licenza Uefa C, perdi, con una prova di abilità tecnica nonchè un colloquio motivazionale con i docenti del settore Ruggero Radice e Filippo Sdringola. A breve sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli ammessi alche saranno impegnati per sei settimane all’istituto Bufalini dove si terranno le lezioni di aula. Lezioni al via dal 20 gennaio.