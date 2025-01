Thesocialpost.it - A1, 21enne morta in autostrada: tre indagati per omicidio stradale

La Procura di Napoli Nord sta esaminando tre posizioni in merito alla morte di Snezhanka Goranova, una giovane di 21 anni originaria della Bulgaria, residente a Scafati, deceduta in un tragico incidenteavvenuto il 10 gennaio sull’A1, poco dopo il casello di Caserta Sud. Le indagini coinvolgono i conducenti delle auto implicate, che sono attualmenteper. Si tratta di un atto dovuto che consentirà loro di nominare consulenti tecnici per partecipare agli accertamenti irripetibili richiesti dall’inchiesta.Secondo le ricostruzioni preliminari, la giovane si trovava a bordo di una Peugeot guidata dal fidanzato. L’auto, di ritorno da Caserta, sarebbe stata tamponata da una Mercedes, perdendo il controllo e ruotando su se stessa fino a fermarsi in posizione contraria alla direzione di marcia.