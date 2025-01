Donnapop.it - Vermiglio sarà candidato agli Oscar 2025? Tutto sul film: dalla regista Maura Delpero al cast, ecco dove vederlo

Leggi su Donnapop.it

è ilitalianocome miglior pellicola internazionale. Scopriamo di seguito tutte le curiosità:trama al!Leggi anche: David di Donatello 2024 tutti i candidati, quando eseguirli:chi sono i favoriti (lista completa)Presentato in anteprima il 2 settembre 2024, alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ilha vinto il Leone d’argento. La pellicola è stata selezionata per rappresentare l’Italia ai Premidelnella sezione del migliorinternazionale. View this post on InstagramA post shared by Rai Cinema (@raicinema)sulVincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024,è stato Nominato ai Golden Globecome Migliorstraniero ed è inserito nella shortlist per rappresentare l’Italia nella categoria Migliorinternazionale