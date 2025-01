Iltempo.it - Uccise il padre per difendere la madre in una lite: la decisione clamorosa dei giudici

Leggi su Iltempo.it

Assolto. Quando nell'aula del tribunale la Corte d'assise d'appello di Torino ha pronunciato il verdetto, tra i banchi è esplosa la gioia. Per Alex Cotoia, che ha cambiato cognome prendendo quello della, può cominciare una nuova vita. Cotoia, oggi 25 anni, colpì con un coltello ilnel corso dell'ennesimo litigio durante il quale l'uomo si scagliava contro la(il cognome prima era Pompa, quello del, appunto). Quel giorno, il 30 aprile del 2020, il giovane reagì accoltellando l'uomo. «Agì per difendersi e non per offendere», dice oggi il suo avvocato, Claudio Strata che chiede per il suo assistito la «pace» per «cominciare a vivere». Alex Cotoia, insomma, non è stato un 'giustiziere', ha agito perla, se stesso e il fratello. In primo grado, il giovane era stato assolto dall'accusa di omicidio, una sentenza tuttavia ribaltata in appello: la condanna fu a 6 anni e 2 mesi.