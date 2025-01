Slittino naturale Evelin Lanthaler guida i convocati azzurri per i Mondiali di Kühtai

Leggi su Sportface.it

Un’Italia che è sempre più protagonista in Coppa del Mondo, ora mette nel mirino i Campionatidi. La sede è quella di, in Austria, dove si assegneranno le medaglie iridate nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio. La squadra azzurra punta a fare incetta di metalli, dato che nelle prime tre tappe stagionali del massimo circuito mondiale sono arrivate già tre vittorie e addirittura diciotto podi da parte dei nostri portacolori. Il primo titolo che verrà assegnato sarà quello del doppio maschile sabato, mentre domenica – giornata conclusiva della manifestazione – si disputeranno le due prove di singolo e la prova a squadre.ISono quindici gli atletidal direttore tecnico Leander Moroder, conovviamente – 7 titoli iridati e 3 successi in altrettante gare disputate in stagione – are il gruppo composto anche da Nadine Staffler, Daniela Mittermair, Tina Stuffer, Jenny Castiglioni, Lotte Mulser, Fabian Brunner, Patrick Pigneter, Tobias Paur, Andreas Hofer, Alex Oberhofer, Daniel Gruber, Florian Clara, Matthias e Peter Lambacher.