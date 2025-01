Pronosticipremium.com - Shomurodov per la salvezza, non solo Empoli e Cagliari: la Roma ha deciso

Si avvicina la metà di gennaio, e le buone notizie extra campo per lagiungono soltanto da un Dybala pronto a rimanere nella capitale ed un Hummels che apre alla permanenza. Il calciomercato invece ha visto soltanto la partenza di Le Fée direzione Sunderland, mentre in entrata ancora latitano i rinforzi chiesti da Ranieri. Il centrocampista francese inoltre non è l’unico giocatore in uscita, visto che ben presto potrebbe fargli compagnia un Eldorrimasto in estate più per inerzia che per scelta, rivelatosi non adatto al ruolo di vice Dovbyk.La buona volontà nell’uzbeko non è mai mancata, ma la qualità per dare un’alternativa ai tre allenatori passati per la capitale non c’è, ed anche Ranieri, che lo ha avuto anella scorsa stagione, non gli ha concesso molto spazio: 28? con l’Atalanta, 4? col Milan, 16? con la Lazio e 12? in Coppa Italia con la Sampdoria, bagnati anche con il suo secondo gol stagionale.