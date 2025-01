Ilrestodelcarlino.it - Riscatto Fabriano. E Jesi alza bandiera bianca

76SALERNO 78 GENERAL CONTRACTOR: Tamiozzo, Ponziani 6, Malatesta ne, Carnevale 3, Bruno 11, Di Emidio 2, Nisi ne, Berra 32, Valentini 9, Cena 6, Petrucci ne, Zucca 7. All. Marcello Ghizzinardi LDR POWER BASKET SALERNO: Candotto 12, Chaves 13, Stanic 10, Kekovic 19, Misolic 12, Favali ne, Mei, Matrone 2, Cappelletti 2, Duranti 8. All. Tito Carone Arbitri: Guarino e Palazzo (Campobasso) Parziali: 25-19, 39-40, 63-63La sorpresa che non ti aspetti. Dopo una serie di convincenti vittorie, sul punto di sferrare l’attacco al sesto posto, quello che vale l’accesso diretto ai play off, la General è costretta adrecontro una delle formazioni non di primissima fascia del girone. Può bastare, a parziale scusante del passo falso, inatteso diciamolo pure, l’attenuante della contemporanea assenza della coppia Marulli/Petrucci? Il tempo – mercoledì l’infrasettimanale a Chieti – lo dirà.