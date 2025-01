Lettera43.it - Pupo sarebbe pronto a esibirsi in Russia a un evento aziendale

Leggi su Lettera43.it

fa faville. In. Enzo Ghinazzi come è noto riscuote da sempre un gran successo nella Federazione, e a brevea unper “la bellezza”, si fa per dire, di 4 milioni di rubli. Al cambio poco più di 37 mila euro.però avrebbe strappato al “mecenate russo” alcuni benefit tra cui il pagamento del visto – 10 mila rubli (circa 1.000 euro) – per sé e per tre collaboratori il volo, due biglietti in business e due in economy, oltre a quattro pass vip negli aeroporti di partenza e arrivo. InGhinazzi e la sua crew pernotteranno in alberghi di lusso (una suite, una junior suite e due camere standard) e avranno a disposizione un servizio di sicurezza personale. Tutto pagato dal committente che si farà carico anche di un’indennità giornaliera di 100 euro a persona (10,5 mila rubli).