Per chi crede ancora in Maxence Caqueret

Nell’estate di cinque anni fa, il calcio sembrava essere una meravigliosa allucinazione collettiva. Usciti dalla prima ondata di Covid-19, con ben altri pensieri in testa, ci ritrovavamo ad assistere a questo strano spettacolo di partite estive che finivano quasi a mezzanotte. Abituati a darlo per scontato nelle nostre vite, dopo quattro mesi di astinenza in ogni partita sembrava di riscoprire il calcio daccapo, un po’ come quando eravamo bambini e ogni giocatore, ogni squadra era affascinante perché rappresentava qualcosa di nuovo – o, in quel caso, qualcosa che avevamo quasi dimenticato per via del lockdown.Così ci siamo ritrovati una calda sera d’agosto, alla ripresa della Champions League, a chiederci chi fosse questo centrocampista francese dall’aria aristocratica, il volto quasi androgino, i capelli impomatati all’indietro come negli anni ’50 su una fronte spaziosa, le spalle strette, e una capacità magnetica di tenere il pallone tra i piedi nel silenzio dell’Allianz Stadium, con la quale aveva frustrato ogni velleità della Juventus di accedere ai quarti di finale.