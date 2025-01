Fanpage.it - “Non abbiamo detto a nostra figlia che era il suo compleanno”: la scelta dei genitori spiegata in un video

Leggi su Fanpage.it

Ildella bimba cade a inizio gennaio e la piccola, affetta da disturbo autistico, fatica a capire perché i suoi amici, impegnati con le Feste natalizie, non possano essere presenti alla sua festa. Per evitare che la giornata si trasformi in un'occasione di stress e tristezza, ihanno dunque deciso di non rivelarle l'arrivo del, così da poterlo festeggiare al ritorno a scuola.