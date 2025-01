Neve a Roma è davvero possibile? Ecco cosa occorre sapere

Leggi su Funweek.it

è una città iconica ricca di monumenti antichi, piazze affollate e un clima generalmente mite. Nessuno, infatti, immagina che nella Capitale possa arrivare la. Eppure, qualora le temperature e le condizioni climatiche lo permettessero, ciò potrebbe accadere come è già successo in passato.In un articolo pubblicato su Rerumnarum è stata fatta un’analisi sul motivo per cui anevica raramente.è stato scoperto. Perché alaè rara?si trova a circa 300 km a sud di Firenze e a 700 km da Milano, in una zona dove il clima mediterraneo è dominante. Ciò significa che gli inverni sono miti e piovosi e le estati calde e secche. Tuttavia le temperature invernali possono scendere sotto lo zero ma è raro che arrivino a essere così basse da far sì che nevichi abbondantemente.