Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non vuole abbandonare Gaza neanche al termine della guerra: Israele propone di istituire una zona cuscinetto nella Strisica, presidiata dai militari israeliani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il primo ministro di, Benjamin, nonla Striscia dial. Dopo un lungo stallo nei negoziati,ha presentato un piano ai mediatori di Doha che descrive in dettaglio la presenza israelianaStriscia didurante e dopo le varie fasi di un potenziale accordo di cessate il fuoco e rilascio ostaggi, secondo Al-Quds Al-Arabi.Il giornale qatariota con sede a Londra afferma cheha richiesto unadi circa un chilometro e mezzo lungo il confine diche rimarrà sotto il controllo israeliano. In precedenza, un’area di 300 metri era stata considerata una: sebbene non vi fosse alcuna presenza delle Forze di difesa israeliane, c’era un accordo sul fatto che le truppe avrebbero sparato contro coloro che fossero entrati.