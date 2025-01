Laprimapagina.it - Napoli, il sogno scudetto è vivo: Conte ha già quasi messo in cassaforte la Champions

È unche cammina sulle ali dell’entusiasmo e che, settimana dopo settimana, dimostra di avere tutte le qualità per lottare non solo per la qualificazione inLeague, ma per qualcosa di ancora più grande: lo. A metà stagione, la squadra di Antonioha ormai conquistato una solida posizione di comando, con 47 punti, e hainquello che, all’inizio della stagione, sembrava un obiettivo ambizioso: la qualificazione alla massima competizione europea. Ma i tifosi del, sempre più convinti, cominciano a credere che possa essere l’anno giusto per fare il bis e tornare a vincere il titolo, a distanza di due anni dal trionfo storico.La squadra partenopea non è solo al comando, ma lo fa con autorità, con una difesa impenetrabile che è la migliore d’Europa, e con una crescita collettiva che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.