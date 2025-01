Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio butterà le mie ceneri sulle feci dei cavalli. Quando muori è finita”: le ultime volontà di Oliviero Toscani in una intervista a “In Onda”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il fotografo, 82 anni, è morto questa mattina all’ospedale di Cecina (Livorno), dove si trovava ricoverato da venerdì 10 gennaio. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato. In una delle sueinterviste e in particolare a “In” su La7,non solo aveva spiegato di non aver affatto paura della morte ma soprattutto aveva già in mente ledisposizioni: “MioRocco ha detto che lelesulla pila delledeiè finito, è finito. La cosa non mi spaventa assolutamente. Questo è normale”.Il clamore mediatico sulla sua malattia rara, l’amiloidosi, non lo aveva stupito: “”Ho detto delle banalità e, come tutte le banalità, questo impressiona la gente. Se dici la verità fai sempre paura.