Ilfattoquotidiano.it - M. Il Figlio del Secolo non mi avrà! Quella storia non è uno spettacolo ma un fatto drammatico

Da Marinelli a Marinetti è un attimo. Lo schiaffo, il pugno, il passo di corsa, ecco la serie Sky M. Ildel, diretta da Joe Wright, tratta dal romanzo di Scurati, ecco un preambolo dell’Istituto Luce con “il Crapùn” al balcone che arringa la folla, el matt con il “maschio petto” denudato in mezzo alle contadine, i B-52 e le macerie, città sventrate e milioni di morti, ecco “il Mascella” a testa in giù a piazzale Loreto, ecco la prima puntata con la fondazione dei fasci di combattimento, la presa di Fiume e D’Annunzio, i manganelli e l’ingresso in parlamento dei deputati fascisti in funzione anti-socialista.M minaccia un ritorno al futuro, non ce ne voglia il bravissimo Marinelli, sempre a fissare intensamente la telecamera neanche fosse Dexter o Jean-Paul Belmondo in “À bout de souffle”, primo rivoluzionario sguardo in macchina, in cerca dell’audience.