Lupi mannari al cinema: come sono cambiati i licantropi, tra effetti speciali e trasformazioni epiche

Dal capolavoro del 1941, passando per John Landis, Jack Nicholson e Gael García Bernal: ripercorriamo la storia dell'uomo lupo sul grande schermo in occasione dell'arrivo in sala di Wolf Man, aldal 16 gennaio con Universal Pictures. Una figura mitologica, legata al folkore, tanto affascinante quanto inquietante nell'elaborazione leggendaria. Il mito del licantropo, o se volete del lupo mannaro, ha imperversato fin dal Medioevo, rivedendo la figura del lupo - centrale nell'Antica Roma e nell'Antica Grecia - sotto forma di inquietante essere che, con la luna piena, muta forma prendendo quelle di un rabbioso canide. Pelo crespo, occhi gialli, denti aguzzi: laa, che si rivelerà poi una rarissima condizione mentale molto vicina al delirio (tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento poco diagnosticata, e quindi agganciata alle credenze popolari), ha dato adito a storie che, nel .