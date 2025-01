Ilgiorno.it - L’imbuto della messa alla prova. La strada dei lavori utili si ferma nell’ufficio di Milano

Quasi raddoppiati i procedimenti penali di, ma c’è solo un Ufficio per l’esecuzione penale esterna, a, per i programmi deidi pubblicatà da mettere in pratica per estinguere il reato e i tempi si allungano a dismisura. Ma finalmente aumenta il ventaglio di enti che si offrono per firmare una convenzione per accogliere le persone che decidono di fornire la propria opera gratuita per evitare la condanna penale. Il dato emerge drelazione sull’anno giudiziario 2024 al Tribunale di Monza, firmata dpresidente Maria Gabriella Mariconda, e vede un aumento del 92,17% delle messe, passate da 115 a 221. La riforma, diventata operativa nell’estate del 2014, prevede che, per i reati punibili con una pena fino a 4 anni di reclusione (come i reati minori di droga o contro il patrimonio), che rappresentano circa il 40% del totale dei fascicoli penali, l’imputato possa chiedere una sola volta lain, stabilendo un programma di interventi da seguire.