Leggerissimi con archi e ottoni

Sarà pure musica leggerissima. ma la potremo ascoltare con tanto di orchestra. La scorsa estate a Lugo di Romagna, per Ravenna Festival, Colapesce Dimartino (nella foto) hanno reinterpretato i loro successi in una chiave nuova, con arrangiamenti sinfonici, e da quel concerto è nato l’album "e preoccupazioni" che ora diventa anche il titolo del loro tour teatrale: sabato 18 i due cantautori con orchestra dal vivo faranno tappa al Comunale di Carpi. Sempre sabato al Michelangelo di Modena (con doppia replica alle 17 alle 21), "Parole di Faber", un tributo a Fabrizio De Andrè, e al Carani di Sassuolo la storia dei leggendari Beatles e dei loro successi, da "Let it be" a "Yesterday" con The Beatbox.