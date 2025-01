Lanazione.it - La denuncia di Elisabetta Mazzarri: "La pista ciclabile inizia e finisce nel nulla"

San Giuliano Terme, 11 gennaio 2025 - "Tra il nuovo Conad e la farmacia Dinucci è stato realizzato un tratto diche, con grande sorpresa e perplessità dei cittadini,nele termina nel. Questa breve infrastruttura, ormai ribattezzata dai residenti "La Grande Incompiuta", appare completamente scollegata da un progetto più ampio e priva di una reale utilità".così l'intervento della consigliera comunale di San Giuliano Terme,sulladel comune termale. "Un progetto dimenticato? Forse. Questa opera potrebbe essere legata al progetto annunciato quattro anni fa dal precedente assessore ai Lavori Pubblici per la realizzazione dellaciclopedonale di via Dini. Tale progetto prevedeva un collegamento tra il Fiume Morto e lagià esistente in via di Gello, costruita dal Comune di Pisa - affermadella Lista Boggi Sindaco - Ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna notizia sull’avanzamento di quel progetto, e questa breve trattasembra l'unico elemento realizzato, un'infrastruttura inutile e inspiegabile senza un contesto più ampio.