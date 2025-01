Spazionapoli.it - Kvara-PSG, annuncio da Romano: svelato l’esito del summit con il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimecalcio – L’esperto giornalista di calciomercato, Fabrizio, svela ulteriori novità in merito alla trattativa tra il Paris Saint Germain e gli azzurri per la cessione di Khvichatskhelia.Dire addio ai propri beniamini non è mai facile, soprattutto per una piazza calda e passionale come quella azzurra, malgrado siano molteplici gli addii nella storia recente che hanno provocato quantomeno una specie di risentimento all’interno della piazza. Le ultime novità riguardanti il calcio, a tal proposito, parlano di un Khvichatskhelia, protagonista in azzurro e consacratosi a livelli altissimi all’ombra del Vesuvio, ormai lontano dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Dall’entourage non è mai arrivata l’apertura al rinnovo di contratto, questione che è andata ormai, difatti, a farsi benedire.