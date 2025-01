Lanazione.it - In Comune serve un geometra. Un candidato, annullato il bando

Ilpubblico avrebbe dovuto consentire aldi Licciana Nardi di “reclutare“ il necessario istruttore tecnico. Ma qualcosa è andato storta e l’atto alla fine è stato revocato nei giorni scorsi dalla giunta comunale senza neppure dare corso alla prova d’esame che pure ilgarantiva anche in presenza di un solo. La determinazione del dirigente incaricato, la numero 394 del 10 dicembre, aveva infatti avviato la procedura di interpello per l’assunzione del profilo professionale ditramite accesso alla graduatoria di idonei di Asmel. Asmel, acronimo di Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, tra i suoi compiti ha quello di assistere i Comuni nello svolgimento dei concorsi pubblici. Gli enti locali che aderiscono alla convenzione ASsmel sono per lo più Comuni di piccole dimensioni, Unioni di Comuni e Comunità montane: l’obiettivo dell’accordo per la gestione associata degli elenchi di idonei è quello di facilitare il reclutamento di personale qualificato attraverso la creazione di elenchi di soggetti idonei.