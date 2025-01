.com - Francesco De Gregori live alla Reggia di Caserta, i biglietti

Deannuncia un concerto eventodi, isono in vendita da oggiQuest’annoDefesteggia il 50° anniversario dall’uscita di Rimmel, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Per celebrare questo capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel, frammenti di un puzzle composto da tante piccole storie rimaste impresse nella memoria collettiva, il cantautore romano intraprenderà un tour dedicato all’album Rimmel 2025 – Teatri Palasport Club, anticipato da alcune date estive speciali.Il 15 settembre si esibirà in Piazza Carlo di Borbonedi, in occasione della decima edizione del festival Un’Estate da Belvedere.