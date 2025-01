Ilgiorno.it - Ferito all’addome: "Colpito in stazione da quattro rapinatori"

Leggi su Ilgiorno.it

Ha subito un tentativo di rapina, a Milano, finito con un accoltellamento e poi, una volta tornato ad Abbiategrasso dove risiede, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Magenta per la ferita da arma da tagliopatita poco prima. L’episodio è capitato sabato sera a un cittadino marocchino di 23 anni, soccorso in via Mazzini intorno alle 22. Quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto, il giovane ha ridi aver subito poche ore prima, alle 18 circa di sabato, nei pressi dellaferroviaria di Milano Garibaldi, un tentativo di rapina da parte disoggetti. I, non ottenendo il denaro richiesto, lo hannocon una coltellata. È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta in codice verde: non è in pericolo di vita.