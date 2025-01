Spazionapoli.it - Conte in conferenza: “Non dobbiamo sperare nel miracolo”, bordata sullo Scudetto

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie calcio Napoli- Le parole diin relazione all’obiettivonellastampa dopo Napoli-Verona.Antonioha parlato instampa dopo la vittoria contro il Verona. Il tecnico ha risposto nuovamente in merito alle domande su Kvaratskhelia e ha detto chiaramente la sua in relazione alla lottain cui in questo momento sembra invischiato cil club. In primis, ha detto la sua su qualche infortunio in più accusato dai suoi calciatori nell’ultimo periodo:Nelle due ultime partite, anche noi che eravamo stati molto bravi e fortunati, abbiamo dovuto far fronte a diversi infortuni. L’infortunio fa parte della gestione, c’è stato qualche problemino. È nei momenti di difficoltà che tu capisci che tipo di lavoro stiamo facendo. Credo che il lavoro che stiamo facendo sta dando i frutti, alla fine chi gioca porta a casa la pagnotta.