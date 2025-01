Ilfattoquotidiano.it - “Ciao Oliviero Toscani, continua a sognare. Ti salutiamo con un’immagine che hai scattato per noi”: l’addio di United Colors of Benetton e della politica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per spiegare certe cose le parole non bastano mai. Ce l’hai insegnato tu. E allora preferiamo salutarti conche haiper noi tanti anni fa, nel 1989.(1942-2025)”. Così l’aziendaofcommenta sui social la scomparsa del fotografo.Tra i vari messaggi di cordoglio per la morte dell’artista c’è l’Associazione Marco Pannella che “esprime la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e a coloro che hanno con lui condiviso anni di lotte e di impegno nel Partito Radicale.era un grande amico di Marco Pannella, la loro era un’antica amicizia fatta di incontri, scontri, ironie, creatività, con in comune le stesse idee sul tema dei diritti civili e umani per l’uguaglianza e la libertà delle persone”.