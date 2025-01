C’è un uomo lì dentro Scoperta choc sulla provinciale il cadavere è rimasto nell’auto distrutta per ore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad undi 47 anni, la vittima si chiamava Sandro Sganzerla era un operatore forestale e viveva Cuneo. Particolarmente triste la dinamica, il corpo dell’è stato notato solo dopo molte ore quando per lui non c’era più niente da fare. Il sinistro si è verificato, in via Roccaspavera, la stradache collega Borgo San Dalmazzo a Cuneo attraversando il territorio comunale di Vignolo.>> “C’era un tumore”. Mattia morto in vacanza in Egitto, la terribiledopo il decessoAncora da capire la dinamica. A quanto riporta La Stampa: “La vettura è finita nella scarpata e ha capottato nel terreno adiacente, in una zona nascosta da una serie di arbusti e non ben visibile dalla carreggiata. Anche per questo i soccorsi sono partiti soltanto dopo le 10 di oggi”.