Addio a Claude Jarman Jr., baby star de ‘Il cucciolo’ premiato con l’Oscar

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’ex attore statunitenseJr., che ricevette un Oscar in giovane età per la sua toccante interpretazione del ragazzo che adotta un cerbiatto orfano nel film ‘Il(1946), è morto domenica 12 gennaio all’età di 90 anni nel sonno per cause naturali nella sua casa di Marin County a Kentfield, in California. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Katharine M. Stuart a ‘The Hollywood Reporter’. Nato a Nashville, nel Tennessee, il 27 settembre 1934,partecipò da bambino a una ricerca di giovanissimi talenti effettuata dagli studios della Metro-Goldwyn-Mayer e venne scritturato quale attore protagonista nel film ‘Ildi Clarence Brown nel ruolo del figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. La sua interpretazione ricevette calorosi apprezzamenti, tanto che al tredicenne attore fu assegnato un Oscar giovanile nel 1947, premio che fece di lui uno dei più giovani vincitori agli Academy Award.