Oasport.it - Volley femminile, Novara e Perugia vincono in Serie A1 con i colpi di Tolok e Nemeth. Pinerolo ok

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valevoli per la 17ma giornata dellaA1 disi è imposta sul campo di Roma con un secco 3-0 (25-14; 29-27; 25-17), facendo fatica soltanto nel secondo set, dove ha recuperato un break sul 19-21 prima di avere la meglio in una lungaai vantaggi. Le piemontesi hanno infilato la quattordicesima vittoria in campionato, confermandosi al terzo posto in classifica a quattro lunghezze di distacco da Scandicci. Le capitoline sono invece in penultima posizione, in piena lotta con Cuneo e Talmassons per non retrocedere. Prova di rilievo da parte dell’opposto Tatiana(24 punti, 3 muri) e della schiacciatrice Mayu Ishikawa (11) contro il sestetto di Anna Adelusi (10).ha confezionato un grande colpaccio vincendo a Chieri per 3-1 (25-23; 23-25; 25-21; 25-21).