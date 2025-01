Inter-news.it - Venezia-Inter, le probabili formazioni per la 20ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle 15 allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di: queste leper la partita di oggi, valida per la ventesimadiA.PROBABILE FORMAZIONE CASA – Eusebio Di Francesco recupera due pedine importanti: l’exista Gaetano Oristanio, pronto a partire dal primo minuto, e Doumbia, che sarà invece a disposizione dalla panchina. Uno dei protagonisti più attesi dellasarà proprio l’italiano, cresciuto nel settore giovanile dell’e ora pilastro del. Il giovane trequartista sarà schierato titolare alle spalle del capitano Joel Pohjanpalo, insieme all’americano Gianluca Busio. Anche il nuovo acquisto Condé sarà tra i convocati, ma non è ancora pronto per partire titolare. L’allenatore vuole inserirlo gradualmente nei meccanismi della squadra.