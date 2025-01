Ilgiorno.it - Under30 poveri e senza casa. Solo il 5% accede a un mutuo

. Ecco l’identikit dei giovani lecchesi. Glidella provincia guadagnano mediamente 18mila euro lordi all’anno. Gli under20 meno di 10mila. Rispetto al 2023 il reddito è aumentato mediamente di un migliaio di euro all’anno, ma in proporzione non tanto quanto l’inflazione e il caro vita.entrate sufficienti, diventa impossibile ottenere un. Su circa 5mila pratiche, di cui si sono occupati nell’anno appena concluso gli operatori del Caf Cgil,265, poco più del 5%, riguardano la fascia tra i 20 e 30 anni. Difficile sistemarsi e lasciare l’abitazione di mamma e papà prima degli "enta", perchédopo si riesce a poter contare su uno stipendio da almeno 24mila euro. Per arrivare ai 28mila, invece, bisogna aspettare gli "anta". Non a caso sono proprio gli over30 e gli over40 a sottoscrivere più mutui.