Ilgiorno.it - Ufficio postale danneggiato dai ladri. La riapertura fissata per il 6 febbraio

Un sopralluogo, in programma entro metà mese, per valutare lo stato di avanzamento dei lavori e accertarsi che la data annunciata, l’ultima di una lunga serie, il 6, sia rispettata. Per allora dovrebbe riaprire l’di Cassolnovo, chiuso dal gennaio dello scorso anno quando una banda di, per impadronirsi dello sportello elettronico degli uffici di via Cattaneo, aveva causato danni così gravi che l’intero edificio era stato dichiarato inagibile. I lavori, avviati nei mesi successivi, avevano fissato lanel tardo autunno e poi a fine dicembre, ma prima di arrivarci il termine era già slittato a inizio. Intanto l’amministrazione comunale ha avviato un servizio-navetta all’di Gravellona, per andare incontro ai cittadini.