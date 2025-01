Bergamonews.it - Treviglio, sold out per Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so”

. Tutto esaurito per lo spettacolo “chedir non so”, con, in programma sabato 25 gennaio 2025 alle 21 al Teatro Nuovo.Di Matteo Monforte,ConRegia Mauro LamannaProduzione Stefano Francioni Produzioniè un attore e, come tale, lavora con le emozioni: le sue ele degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo?cercherà di dare una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’infanzia, fino all’età adulta.