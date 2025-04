Harry Potter Serie TV | Casting Voldemort e Anticipazioni Ufficiali

Potterhead! Sei in fibrillazione per la nuova Serie TV di Harry Potter? Warner Bros. sta lavorando sodo per assicurarsi che il cast sia perfetto, e abbiamo delle novità succose direttamente da Channing Dungey! Preparati, perché il mondo magico sta per tornare sul piccolo schermo in grande stile. Voldemort: Chi Sarà il Nuovo Signore Oscuro?La scelta del nuovo interprete di Voldemort è cruciale. Dungey ha rivelato che stanno valutando diverse opzioni per questo ruolo iconico. I fan sperano in un attore che possa incarnare la malvagità e l'astuzia del mago oscuro. Cillian Murphy è tra i favoriti, ma chi sarà il prescelto? Harry, Hermione e Ron: La Nuova Generazione di MaghiIl Casting per Harry, Hermione e Ron è ancora in corso. Trovare i giovani attori giusti è una sfida, dato che dovranno crescere sullo schermo per un decennio. Leggi su Mistermovie.it Ehihead! Sei in fibrillazione per la nuovaTV di? Warner Bros. sta lavorando sodo per assicurarsi che il cast sia perfetto, e abbiamo delle novità succose direttamente da Channing Dungey! Preparati, perché il mondo magico sta per tornare sul piccolo schermo in grande stile.: Chi Sarà il Nuovo Signore Oscuro?La scelta del nuovo interprete diè cruciale. Dungey ha rivelato che stanno valutando diverse opzioni per questo ruolo iconico. I fan sperano in un attore che possa incarnare la malvagità e l'astuzia del mago oscuro. Cillian Murphy è tra i favoriti, ma chi sarà il prescelto?, Hermione e Ron: La Nuova Generazione di MaghiIlper, Hermione e Ron è ancora in corso. Trovare i giovani attori giusti è una sfida, dato che dovranno crescere sullo schermo per un decennio.

Potrebbe interessarti anche:

James Bond : il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man

James Bond: il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man Se ne parla sui social media da qualche giorno, ma Amazon MGM Studios ha appena confermato ...

Mister Movie | Serie TV Harry Potter : Alfred Enoch Pronto a Diventare Professore nel Reboot

Il mondo di Harry Potter è pronto a tornare sul piccolo schermo con un reboot televisivo targato HBO, previsto per il 2026. Ogni stagione si concentrerà su uno dei sette romanzi di J.K. Rowling, e ...

Harry Potter torna in TV : John Lithgow verso il ruolo di Silente - riprese al via nel 2025

La serie TV di Harry Potter in sviluppo presso HBO (per la piattaforma Max) inizia a prendere forma concreta. La notizia più sorprendente riguarda il professor Albus Silente (Dumbledore): l’attore ...

Perché le polemiche per il casting di Piton nella serie tv di Harry Potter non hanno alcun senso. Harry Potter, ci vorrà ancora tempo per i tre protagonisti: 'Non siamo ancora pronti'. Harry Potter, le ultime novità sulla serie Tv non piaceranno ai fan della saga. In arrivo la serie TV di Harry Potter: chi saranno i nuovi attori?. Harry Potter, serie tv per HBO: chi sarà Albus Silente? Cosa si sa sul cast. Per la serie tv di Harry Potter abbiamo già un nostro cast dei sogni. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia serial.everyeye.it ha pubblicato che:) Harry Potter, ci vorrà ancora tempo per i tre protagonisti: 'Non siamo ancora pronti' - Il presidente di Warner Television ha chiesto un po' di pazienza per l'annuncio del trio di protagonisti della serie di Harry Potter ...

(Risulta da fonti di ecodelcinema.com che:) Aggiornamenti sul cast della serie TV di Harry Potter: i protagonisti ancora in fase di selezione - Il casting per i ruoli di Harry, Ron ed Hermione nella nuova serie TV di Harry Potter è ancora in fase di sviluppo, con Channing Dungey che conferma l'attenzione della produzione sulla selezione degli ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Harry Potter, Tom Felton svela che i membri del cast originale si tengono aggiornati con un gruppo WhatsApp - Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, ha parlato di come i membri del cast dei film di Harry Potter sono rimasti amici.