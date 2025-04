Nicolás Maduro nomina Laura Guerra Angulo a capo della Banca centrale del Venezuela

Nicolás Maduro, che sta completando un terzo mandato come presidente del Venezuela, ha nominato la sua ex cognata Laura Carolina Guerra Angulo come nuova presidente della Banca centrale del Venezuela. Lo ha reso noto il ministero dell'Informazione diffondendo il decreto 5.119, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del paese sudamericano. Guerra Angulo è sorella della precedente moglie di Maduro e zia del deputato Nicolás Maduro Guerra, considerato l'erede del potere che detiene suo padre all'interno del governo chavista. La cognata di Maduro presiedeva il Fondo di Sviluppo Venezuelano, il Fonden, un organismo che doveva servire come cassa di risparmio delle risorse petrolifere per i periodi di bassi introiti ma non ci sono informazioni pubbliche sullo stato di suoi fondi né dei suoi investimenti, segnalano diverse ong Venezuelane. Quotidiano.net - Nicolás Maduro nomina Laura Guerra Angulo a capo della Banca centrale del Venezuela Leggi su Quotidiano.net , che sta completando un terzo mandato come presidente del, hato la sua ex cognataCarolinacome nuova presidentedel. Lo ha reso noto il ministero dell'Informazione diffondendo il decreto 5.119, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del paese sudamericano.è sorellaprecedente moglie die zia del deputato, considerato l'erede del potere che detiene suo padre all'interno del governo chavista. La cognata dipresiedeva il Fondo di Sviluppono, il Fonden, un organismo che doveva servire come cassa di risparmio delle risorse petrolifere per i periodi di bassi introiti ma non ci sono informazioni pubbliche sullo stato di suoi fondi né dei suoi investimenti, segnalano diverse ongne.

Potrebbe interessarti anche:

I servizi segreti - la ragazza in Venezuela e la richiesta di legittimazione di Maduro : i nodi sulla detenzione di Alberto Trentini

L’attenzione mediatica è stata attivata, e il caso è finito sotto i riflettori dell’opinione pubblica e della politica, che si è pubblicamente esposta, dopo mesi di silenzio, per ricevere ...

Il brutale regime di Maduro - e le difficoltà nel raccontare il Venezuela

Investigare la complessa realtà politica del Venezuela non significa solo affrontare una sfida rivelatrice, ma anche stringere un patto impegnativo con la portata delle sue molteplici dimensioni. ...

Alberto Trentini - scomparso in Venezuela : raccolte oltre 40 mila firme per la sua liberazione. L'appello della famiglia Regeni - il silenzio di Maduro

Il caso di Alberto Trentini, cooperante italiano scomparso in Venezuela dal 15 novembre scorso, sta sollevando un'ondata di preoccupazione e di richieste di giustizia, simile a quella che ha...